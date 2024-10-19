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Hamas: İsrail Gazze'nin Kuzeyine Yardımlar ile İlgili Yanlış Bilgilendirme Yapıyor

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımlar girdiği yönündeki iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:57
Hamas: İsrail Gazze'nin Kuzeyine Yardımlar ile İlgili Yanlış Bilgilendirme Yapıyor

Hamas: İsrail'in Dezenformasyon ve İnsani Yardım İddiaları

Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, İsrail ordusunun son 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanlarının ardından, bu bölgeye insani yardımların girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in tüm Gazze bölgesine insani yardımların ulaştığına dair bir imaj yaratma çabasının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Hamas Yetkilisinden Açıklamalar

Ebu Zuhri, "Çoğu zaman olduğu gibi, sadece sınırlı bir yardım Gazze kentine ulaştı. Ancak burası da bir afet bölgesi ve acil yardıma muhtaçtır. Kuzey Gazze bölgesine iki haftadır hiçbir yardım girmemiştir." şeklinde konuştu.

İsrail’in Askeri Stratejileri

Ebu Zuhri, İsrail'in her gün onlarca evi hedef aldığını, binalara patlayıcı yerleştirdiğini ve bu bölgede insani ve tıbbi malzemelerin girişini engelleyerek hastanelere yakıt sağlayamadığını belirtti. Ayrıca iletişim ve interneti keserek, ablukayı artırdığını ve okulları hedef alarak yoğun bombardımana devam ettiğini dile getirdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ebu Zuhri, uluslararası insan hakları hukukun ihlal edildiği Gazze'nin kuzeyinde yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma İsrail hükümetine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Faşist devlet olarak adlandırdığı İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Güvenlik Koridorları İddiaları

Hamas yetkilisi, İsrail'in güvenlik koridorları olduğuna dair verdiği bilgilerin de sahte olduğunu belirtti. Ebu Zuhri, "Faşist işgal güçleri, kuzeyden çıkış yapanları infaz etmeyi veya alıkoymayı hedefliyor." dedi.

İsrail’in Göç Politikası

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarına başladı. Bu eylem, daha önce medyaya sızan ve 'generallerin planı' olarak adlandırılan strateji çerçevesinde, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülmektedir.

Filistinli halkına, Gazze'nin güneyine, Mevasi bölgesine gitmeleri için yapılan çağrılar ve bununla birlikte gelen haritalar, Ebu Zuhri'nin belirttiği gibi, yapılan planların ve hükümete sunulan stratejilerin benzerliğini göstermektedir.

"Generaller Planı" olarak bilinen bu strateji, bölgedeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini ve ardından insanî yardımların engellenmesini içermektedir. Bu bağlamda, silahlı direnişçilerin ya ölüme ya da teslim olmaya zorlandığı, bölgeyi terk etmeyen ya da edemeyen Filistinlilere ise düşman muamelesi yapılmasının yolu açıktır.

İsrail hükümeti, bu plan hakkında basına herhangi bir açıklama yapmazken, devlet televizyonu KAN tarafından eylülde kabinenin bu planı ele aldığına dair haberler çıkmıştır.

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