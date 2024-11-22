Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor

Hamas'tan Açıklama: Yardım Engellemeleri Sürüyor

Hamas, İsrail'in, soykırıma ve kuşatmaya maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardım yapılmasını önlemek için her türlü yolu denediğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze'deki Başkan Vekili Halil el-Hayye, yaptığı yazılı açıklamada bu durumu vurguladı.

Yardım Kamyonlarında Ciddi Kısıtlamalar

Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine günde sadece 40, güneyine ise 60'ı geçmeyecek şekilde az sayıda yardım kamyonunun girişine izin verdiğini bildirdi. Bazı günler yardımın tamamen durduğunu ifade eden Hayye, bu durumun insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekti.

Kapılar Kapatıldı ve Yardımlar Engellendi

Hayye'nin açıklamasında, Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı ve aylardır bekleyen yüzlerce kamyonun girişinin engellendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'nın, yardım sağlamada en nitelikli ve organize kurum olduğunu kaydeden Hayye, yardımın üçte ikisini sağladığını ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Hayye, İsrail ordusunun kontrol altındaki bölgelerde hırsızların faaliyet göstermesine müsaade ettiğini ve yardımları ulaştıran özel komiteleri hedef aldığını, bu durumun uluslararası toplumu acil ve güçlü bir eyleme geçmeye zorladığını dile getirdi.

Önceki Durum: Yüksek Kamyon Girişi

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail 7 Ekim 2023'te saldırılara başlamadan önce Gazze'ye günde 600'den fazla kamyon ürün ve gıda maddesi girmekteydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.