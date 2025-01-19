Hamas, İsrail ile Ateşkes Kapsamında Üç Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde ilk adımını attı. Anlaşma gereği, ilk etapta üç İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Bu gelişme, taraflar arasında sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ateşkesle birlikte, esir takası konusunda sağlanan uzlaşılar, bölgedeki gerginliğin azalmasına katkı sağlayabilir.

Hamas'ın bu teslimatının ardından, ateşkes anlaşmasının diğer ayrıntılarının da netlik kazanması ve yeni adımların atılması bekleniyor.