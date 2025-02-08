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Hamas, İsrail ile Esir Takasında 3 İsrailli Erkeği Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, İsrail ile esir takasının beşinci turunda 3 İsrailli erkeği Kızılhaç'a teslim etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:15
Hamas, İsrail ile Esir Takasında 3 İsrailli Erkeği Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası Devam Ediyor

Hamas, İsrail ile sürdürdüğü esir takasının beşinci turunda önemli bir adım attı. Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli erkek esiri, Kızılhaç aracılığıyla teslim edildi.

Gelişmeler ve Beklentiler

Esir değişim sürecinin devam etmesi, bölgedeki gerginliği azaltma adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. İlgili tarafların bu süreçteki tutumları, gelecekteki muhtemel anlaşmalar için kritik bir öneme sahip.

Bölgedeki bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor ve esir takası süreçleri üzerinde tartışmalar yaşanıyor. Hamasanın bu adımı, çatışmaların yumuşatılması yönünde bir fırsat olarak yorumlanıyor.

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