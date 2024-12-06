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Hamas: İsrail'in Batı Şeria'da Araziye El Koyması, Filistin Devletine Engel Olma Planı

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el koymasının Filistin devletini engellemeye yönelik planları doğruladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:12
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'da Araziye El Koyması, Filistin Devletine Engel Olma Planı

Hamas: İsrail'in Arazi İhlalleri Devam Ediyor

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el koyma kararının, Filistin devletinin kurulmasını engelleme yönündeki planlarını doğruladığını ifade etti.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından duyurulan bu kararın, Batı Şeria'daki bazı yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesini amaçladığı vurgulandı. Hamas, Smotrich’in ilan ettiği kararın, Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Filistin Halkının Hakları İhlal Ediliyor

Açıklamada, bu mülk edinim sürecinin aynı zamanda İsrail'in Filistin halkının haklarını inkar politikalarının bir yansıması olduğu kaydedildi. Batı Şeria'daki Filistin kentleri ve beldelerine yönelik artan saldırılarla birlikte, tehlikeli siyasi kararların alındığına dikkat çekildi.

İsrail'in saldırı ve Filistin topraklarına el koyma kararlarının, direnişi daha da artıracağı ifade edilirken, Filistin halkının dik duruşuyla bu ilhak ve tehcir planlarını boşa çıkaracağına vurgu yapıldı.

İsrail'in Yerleşim Stratejileri

Smotrich, Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el konulmasıyla ilgili, bu alanların "devlet arazisi" olarak ilhak edildiğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin Filistin topraklarını gasbetmesi dikkat çekiyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı kabul ediliyor. Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, yerel köylere ve beldelere sık sık saldırarak, işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zor hale getiriyor.

Son Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 805 Filistinli hayatını kaybetti.

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