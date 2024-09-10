Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Başarısız Olacak

Hamas, İsrail'in Saldırılarına Yanıt Verdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden İsrail saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Örgüt, bu saldırıların "zorla göç, ilhak ve yerleşim genişletme planlarını" hayata geçirmede başarısız olacağını belirtti.

Halkın Direnişi Vurgulandı

Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada, "İşgalci güçlerin Batı Şeria’nın kentlerinde gerçekleştirdiği operasyonlar ve saldırılar, kötü emellerini hayata geçirmekte başarılı olamayacak. Halkımız, direnişi ve kararlılığı ile bu komploları boşa çıkaracak," ifadelerine yer verildi.

Filistinlilere Direniş Çağrısı

Ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere, işgale karşı direnişi artırma ve bedeli ne olursa olsun işgalcileri istikrarsız hale getirme çağrısı yapıldı.

Netanyahu'nun İlhak Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" bir harita sunmuştu. Geçen yıl BM Genel Kurulu'nda da aynı haritayı kullanmış olan Netanyahu, bölgedeki durumun devamlılığını savunmuştu.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967'de gerçekleşen "Altı Gün Savaşı" sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etti. Mısır ile Camp David Sözleşmesi'ni 1982'de imzaladıktan sonra Sina Yarımadası'ndaki işgalini sona erdirdi, ancak Batı Şeria’daki işgalini 57 yıldır devam ettiriyor.