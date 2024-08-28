Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları İlhak Projesinin Bir Parçası

Hamas' Tanılaması

Hamas, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı kapsamlı saldırının, aşırı sağcı hükümetin ilhak planlarını hayata geçirme çabası olarak nitelendirildiğini duyurdu.

Saldırının Gerekçesi

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, "İsrail ordusunun Batı Şeria şehirlerinde gerçekleştirdiği bu geniş çaplı askeri operasyon, Siyonist hükümetin öne çıkan faşist bakanlarının yönlendirdiği planları hayata geçirmeyi ve Gazze'deki soykırıma benzer bir durumu Batı Şeria'daki kentlerde ve mülteci kamplarında da yürütmeyi amaçlıyor," ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Tepkiler

Açıklamada, İsrail'in insansız hava araçları ve savaş uçakları ile askeri gücünü Batı Şeria'daki saldırılara dahil ettiği belirtildi. "Bu faşist işgal hükümeti, Gazze'deki Filistinlilere yönelik imha kampanyasını sürdürüp Batı Şeria'daki ihlalleri artırırken, bunun uluslararası toplumun sessizliğinin bir yansıması olduğu aşikardır," denildi.

Destek ve Direniş

ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'e sürekli siyasi ve askeri destek sağladığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, yıllar boyunca birbirini izleyen faşist yönetimlerle Batı Şeria'daki direnişi bastırmayı denemiştir, fakat başarılı olamamıştır," ifadeleri yer aldı.

Filistin Direnişi

Filistinli direnişçilerin, İsrail güçlerine karşı duruşunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar, Filistin halkının direnişi karşısında kırılacaktır," belirtildi.

İsrail ordusunun bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı dahil bazı bölgelerde "geniş çaplı" saldırılara başladığı ve devam eden çatışmalarda en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 Filistinlinin yaralandığı bildirilmiştir.