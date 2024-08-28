Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları İlhak Projesinin Bir Parçası

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının ilhak projelerini uygulamaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:19
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları İlhak Projesinin Bir Parçası

Hamas' Tanılaması

Hamas, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı kapsamlı saldırının, aşırı sağcı hükümetin ilhak planlarını hayata geçirme çabası olarak nitelendirildiğini duyurdu.

Saldırının Gerekçesi

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, "İsrail ordusunun Batı Şeria şehirlerinde gerçekleştirdiği bu geniş çaplı askeri operasyon, Siyonist hükümetin öne çıkan faşist bakanlarının yönlendirdiği planları hayata geçirmeyi ve Gazze'deki soykırıma benzer bir durumu Batı Şeria'daki kentlerde ve mülteci kamplarında da yürütmeyi amaçlıyor," ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Tepkiler

Açıklamada, İsrail'in insansız hava araçları ve savaş uçakları ile askeri gücünü Batı Şeria'daki saldırılara dahil ettiği belirtildi. "Bu faşist işgal hükümeti, Gazze'deki Filistinlilere yönelik imha kampanyasını sürdürüp Batı Şeria'daki ihlalleri artırırken, bunun uluslararası toplumun sessizliğinin bir yansıması olduğu aşikardır," denildi.

Destek ve Direniş

ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'e sürekli siyasi ve askeri destek sağladığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, yıllar boyunca birbirini izleyen faşist yönetimlerle Batı Şeria'daki direnişi bastırmayı denemiştir, fakat başarılı olamamıştır," ifadeleri yer aldı.

Filistin Direnişi

Filistinli direnişçilerin, İsrail güçlerine karşı duruşunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar, Filistin halkının direnişi karşısında kırılacaktır," belirtildi.

İsrail ordusunun bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı dahil bazı bölgelerde "geniş çaplı" saldırılara başladığı ve devam eden çatışmalarda en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 Filistinlinin yaralandığı bildirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar