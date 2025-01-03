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Hamas: İsrail'in Endonezya Hastanesi'ne Saldırısı Savaş Suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırısını savaş suçu olarak nitelendirerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:07
Hamas: İsrail'in Endonezya Hastanesi'ne Saldırısı Savaş Suçudur

Hamas, İsrail'in Saldırısını Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni hedef alarak çevresindeki ev ve okulları ateşe vermesinin, Gazze'de ABD işbirliğiyle yürütülen soykırım politikası çerçevesinde işlenmiş bir "savaş suçu" olduğunu duyurdu.

Hayati Tesislerin Tahrip Edilmesi

Yapılan açıklamada, Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırının, burada sunulan hayati tıbbi hizmetlerin durmasına yol açmasının yanı sıra, çevredeki birçok okul ve evin de yakılmasının İsrail güçlerinin Gazze'de uyguladığı soykırım ve zorla yerinden etme planının bir devamı olduğu vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, uluslararası topluma, Dünya Sağlık Örgütüne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Gazze'deki tıbbi sektörü hedef alan bu suçu durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu. Ayrıca, dünya halklarından, ABD'in desteğiyle Gazze'de sürdürdüğü suçların durdurulması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Görgü Tanıklarından Gelen Bilgiler

Görgü tanıkları, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait araçların, daha önce defalarca bombalanan hastanenin dış duvarlarının yıkımını tamamladığını bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise, 29 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 28 Aralık'ta İsrail ordusunun hastaları Kemal Advan Hastanesinden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi'nin altyapısını tahrip ettiğini ifade etti.

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