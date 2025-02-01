Hamas: İsrail'in Esirler Üzerindeki İhlalleri Cevap Gerektiriyor

Hamas'tan Kritik Açıklama

Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik korkunç ihlaller yaşandığını belirterek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu.

İşkencenin Kanıtı

Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün işgal devletinin hapishanelerinden çok sayıda kahraman esirin, maruz kaldıkları kötü muamele ve işkencelerden dolayı tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılmaları, maruz kaldıkları çirkinliğin kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada ayrıca, "İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik işlenen korkunç ihlaller, savaş suçu teşkil etmektedir. Uluslararası toplumun ve BM'nin, bunları durdurmak ve faillerini hesaba çekmek için derhal müdahale etmesi gerekiyor." denildi.

Direniş Vurgusu

Hamas, Filistin direniş gurupları ile birlikte direnişin devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık yolundaki hedefleri gerçekleşene kadar direnişin süreceği bildirildi.