Hamas: İsrail'in Esirleri Serbest Bırakmayı Geciktirmesi Ateşkes İhlalidir

Hamas, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmekle Suçluyor

Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turunda, Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmamasını "ateşkes anlaşmasının apaçık bir ihlali" olarak nitelendirdi. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Geçiktirmeleri Eleştirildi

Kanu, ayrıca, "Hamas, arabulucuların esir takası sürecini başarıya ulaştırma çabalarına yanıt verirken, savaş suçlusu Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmeye devam ediyor" şeklinde sert ifadelerle eleştiride bulundu. Arabulucular olan Mısır ve Katar ile anlaşmanın garantör taraflarına seslenen Kanu, İsrail'e ateşkes anlaşmasına bağlı kalması için baskı yapılmasını istedi.

İsrail'in Geçikmesi ve Son Gelişmeler

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli Esir Serbest Bırakıldı

Öte yandan, Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Bu esirlerin İsrail'e geçtiği bildirildi. Bugün Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık, İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.