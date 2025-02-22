Hamas, İsrail'in Filistinli Esirleri Serbest Bırakma Sürecini Geciktirmekle Suçladı

Hamas, İsrail'i Esir Serbest Bırakma Sürecinde Suçladı

Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turundaki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve anlaşmaya aykırı ihlallerde bulunduğunu duyurdu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin serbest bırakılacak Filistinli esirlere yönelik şiddette bulunduğunu belirtti. Ayrıca, serbest bırakılacak esirlerin isimleri üzerinde manipülasyon girişimlerinin olduğunu kaydetti.

Fahuri, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hamas'ın 6 İsrailli Esir Serbest Bırakışı

Bu kapsamda, Hamas bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakılan esirler daha sonra İsrail'e geçti.

Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık olarak, İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakıldı. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Bu hafta, 4 İsrailli esirin cenazesi de teslim edildi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.