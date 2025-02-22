Hamas, İsrail'in Filistinli Esirleri Serbest Bırakma Sürecini Geciktirmekle Suçladı

Hamas, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:53
Hamas, İsrail'in Filistinli Esirleri Serbest Bırakma Sürecini Geciktirmekle Suçladı

Hamas, İsrail'i Esir Serbest Bırakma Sürecinde Suçladı

Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turundaki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve anlaşmaya aykırı ihlallerde bulunduğunu duyurdu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin serbest bırakılacak Filistinli esirlere yönelik şiddette bulunduğunu belirtti. Ayrıca, serbest bırakılacak esirlerin isimleri üzerinde manipülasyon girişimlerinin olduğunu kaydetti.

Fahuri, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hamas'ın 6 İsrailli Esir Serbest Bırakışı

Bu kapsamda, Hamas bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakılan esirler daha sonra İsrail'e geçti.

Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık olarak, İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakıldı. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Bu hafta, 4 İsrailli esirin cenazesi de teslim edildi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı
2
Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama
3
Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
4
Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı
5
Kastamonu'da Diş Kliniği Çalışanları Kardan Adamı Protez Dişle Süsledi
6
Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi