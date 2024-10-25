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Hamas: İsrail'in Gazze'deki Hastane Baskını Savaş Suçudur

Hamas, Gazze'deki hastane baskınını ABD destekli savaş suçu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:43
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Hastane Baskını Savaş Suçudur

Hamas'tan Açıklama

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskının, hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının alıkoyulmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu durumun, ABD'nin desteğiyle işlenen bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Baskın ve Uluslararası Hukuk

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin kuşatılması ve düzenlenen baskınla oradaki sağlık personelinin belirsiz bir yere götürülmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

İsrail Hükümetinin Davranışları

Hamas, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzeyinde, ABD desteğiyle soykırım suçlarını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, bölgede gerçekleştirilen yoğun hava saldırılarının çoğunlukla çocuk ve kadınların da dahil olduğu birçok sivilin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkını koruma sorumluluğunu üstlenmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

DSÖ ve Sağlık Bakanlığı Raporları

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gün içerisinde Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli ile iletişimin kesildiğini açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da, baskın sonrası hastane müdürü Husam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin akıbetinin bilinmediğini duyurdu.

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