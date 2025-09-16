Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kara Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizliğin Yeni Aşaması'

Hamas'ın yazılı açıklaması ve uluslararası çağrı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendiren bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği vurgulanarak, yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu belirtildi.

Hamas, ABD yönetimini Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak tanımladı ve uluslararası toplumu "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısıyla uyardı.

Örgüt ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" talebinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Açıklamada, şu an için iki tümenin kara harekâtına katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

Buna karşın bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.