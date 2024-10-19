Hamas, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı: 'Katliamlar Göç Ettirmeye Yönelik'

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara yönelik bombardımanlara tepki gösterdi. Örgüt, İsrail'in bu saldırılarının korkunç katliamlar olduğunu ve Filistin halkını göç ettirme amacını güttüğünü ifade etti.

Okullara Yönelik Bombardıman

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Hüseyin okulunun, iki gün aranın ardından tekrar bombalanması ve Gazze kentinin batısındaki diğer bir okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkına yönelik göç ettirme planlarını gözler önüne seriyor.” denildi.

Direniş Çağrısı

Açıklamada, Hamas, direnişçi Filistin halkının ABD'nin desteğiyle yürütülen Siyonist komplolar hakkında bilinçli olduğunu vurgulayarak, bu tehditkar planların boşa çıkacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca Arap ve İslam dünyasından, bu saldırıların durdurulması için tarihi bir sorumluluk üstlenmeleri istendi.

BM'nin Okuluna Saldırı

İsrail savaş uçakları, BM'ye bağlı Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin okulunu bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu, ayrıca okulda büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

17 Ekim'de aynı okulda gerçekleştirilen önceki saldırıda ise, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş ve 160 kişi yaralanmıştı. Bugün ayrıca, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı 'Esma' okuluna yönelik bir başka bombardıman gerçekleştirildi.