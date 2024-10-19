DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.144,55 0,37%

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı: 'Katliamlar Göç Ettirmeye Yönelik'

Hamas, İsrail'in Gazze'de okulları bombalayarak Filistinli sığınmacıları hedef aldığını savundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:59
Hamas, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı: 'Katliamlar Göç Ettirmeye Yönelik'

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara yönelik bombardımanlara tepki gösterdi. Örgüt, İsrail'in bu saldırılarının korkunç katliamlar olduğunu ve Filistin halkını göç ettirme amacını güttüğünü ifade etti.

Okullara Yönelik Bombardıman

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Hüseyin okulunun, iki gün aranın ardından tekrar bombalanması ve Gazze kentinin batısındaki diğer bir okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkına yönelik göç ettirme planlarını gözler önüne seriyor.” denildi.

Direniş Çağrısı

Açıklamada, Hamas, direnişçi Filistin halkının ABD'nin desteğiyle yürütülen Siyonist komplolar hakkında bilinçli olduğunu vurgulayarak, bu tehditkar planların boşa çıkacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca Arap ve İslam dünyasından, bu saldırıların durdurulması için tarihi bir sorumluluk üstlenmeleri istendi.

BM'nin Okuluna Saldırı

İsrail savaş uçakları, BM'ye bağlı Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin okulunu bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu, ayrıca okulda büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

17 Ekim'de aynı okulda gerçekleştirilen önceki saldırıda ise, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş ve 160 kişi yaralanmıştı. Bugün ayrıca, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı 'Esma' okuluna yönelik bir başka bombardıman gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması
2
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
5
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı
6
Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti
7
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’