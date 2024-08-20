Hamas: İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Heniyye'nin Korumalarına Saldırı

İsrail'in Gazze Saldırısında Hayat Kaybı

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bazı korumaları ile ofis çalışanlarının hayatını kaybettiğini duyurmuştur.

Taziye Mesajı ve Detaylar

Yapılan açıklamada, İsrail tarafından gerçekleşen saldırıya dair bilgilere yer verildi. Özellikle Şatı Mülteci Kampı'nın hedef alınarak düzenlenen bu saldırıda, Heniyye’nin korumaları ve ofis ekibinden birçok kişi yaşamını yitirdi. Hamas'tan Suçlamalar

Taziye mesajıyla birlikte, hayatını kaybedenler hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Hamas, bu saldırının İsrail’in, Heniyye ile bağlantılı olanlara karşı beslediği nefretin bir örneği olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu tür suçların yalnızca Heniyye'nin ailesine yönelik suikastlarla başlamadığı, aynı zamanda diğer akrabalarının evlerinin bombalanmasıyla da devam edeceği vurgulandı.

Direniş İradesi Vurgusu

Hamas, İsrail'in saldırılarının Filistin halkının direniş azmini kıramayacağına dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Şatı Mülteci Kampında düzenlenen saldırılarda toplamda 6 Filistinli hayatını kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştı.

Son olarak, Heniyye, 31 Temmuz’da Tahran’da bir suikasta uğramıştı ve hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail’in bulunduğunu öne sürmüştü.