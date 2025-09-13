Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Nazileri Geçti'

Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarını "vahşilikte Nazileri geçti" diye kınadı ve uluslararası topluma acil adım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:51
Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Nazileri Geçti'

Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Nazileri Geçti'

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirerek, bu saldırıların vahşilikte Nazileri aştığını açıkladı.

Açıklamanın detayları

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binalar ve okullar da dahil olmak üzere üst yapıya yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Hamas, bu operasyonların yaklaşık 1 milyon kişinin hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilenlerin barındığı okullar ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının "vahşilikle Nazileri geçtiği" ifade edildi.

Metinde ayrıca "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin" Gazze'deki 1 milyonu aşkın insana yönelik saldırılarla uluslararası hukuku hiçe saydığı ve uluslararası topluma ile insani değerlere meydan okumaya devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Hamas, uluslararası topluma ve Arap-İslam ülkelerine, "insani değerler ve hukuk sistemini yeniden canlandırmak için ciddi ve acil adımlar atma" çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca "savaş suçlularına ve faşist liderlerine koruma sağlayan, haydut İsrail'i hesap verebilirlikten muaf tutan ABD iradesini reddetme" talebi yer aldı.

Saldırılara ilişkin zaman çizelgesi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı. Ayrıca İsrail ordusunun, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başladığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
2
Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
4
Trabzon Arsin'de Tır, Kamyon ve Minibüs Kazası: 14 Yaralı
5
Sivas'ta ayı saldırısı: 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
6
Bakan Yusuf Tekin, mektupla davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti
7
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye