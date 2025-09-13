Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Nazileri Geçti'

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirerek, bu saldırıların vahşilikte Nazileri aştığını açıkladı.

Açıklamanın detayları

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binalar ve okullar da dahil olmak üzere üst yapıya yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Hamas, bu operasyonların yaklaşık 1 milyon kişinin hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilenlerin barındığı okullar ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının "vahşilikle Nazileri geçtiği" ifade edildi.

Metinde ayrıca "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin" Gazze'deki 1 milyonu aşkın insana yönelik saldırılarla uluslararası hukuku hiçe saydığı ve uluslararası topluma ile insani değerlere meydan okumaya devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Hamas, uluslararası topluma ve Arap-İslam ülkelerine, "insani değerler ve hukuk sistemini yeniden canlandırmak için ciddi ve acil adımlar atma" çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca "savaş suçlularına ve faşist liderlerine koruma sağlayan, haydut İsrail'i hesap verebilirlikten muaf tutan ABD iradesini reddetme" talebi yer aldı.

Saldırılara ilişkin zaman çizelgesi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı. Ayrıca İsrail ordusunun, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başladığı bildirildi.