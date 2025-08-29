DOLAR
Hamas: İsrail'in Gazze Saldırıları Yayılmacı Politikanın İfadesi

Hamas, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve bölge saldırılarını 'yayılmacı politika' olarak nitelendirip uluslararası toplumu müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:22
Hamas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölge ülkelere yönelik saldırgan tutumunun, İsrail'in yayılmacı politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının "Siyonist oluşumun Arap ve İslam ülkeleri için oluşturduğu tehlikeyi teyit ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Siyonistlerin Yemen, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Gazze'deki halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı, özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı tutumlar ve Arap topraklarında Büyük İsrail projesini benimsemesi ışığında, onun terörist, yayılmacı doğasını ortaya koymaktadır." ifadeleri yer aldı.

Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm Arap ile İslam ülkelerine İsrail'in Filistin halkına, Arap ve İslam halklarına yönelik suç teşkil eden ihlallerini durdurma konusunda sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Netanyahu ve "Büyük İsrail" Tartışması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

Metinde ayrıca, "Büyük İsrail" ifadesinin Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından bugünkü İsrail'in yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldığına dikkat çekildi.

