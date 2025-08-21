DOLAR
Hamas: İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" Gazze İşgali Başarısız Olacak

Hamas, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını verdiği Gazze işgali planının öncekiler gibi başarısız olacağını ve arabulucuların tekliflerinin görmezden gelindiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 02:03
Hamas, İsrail'in Gazze kentini işgal amacıyla başlattığı ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen planın öncekiler gibi başarısız olacağını duyurdu. Açıklamada, planın Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın sürmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Hamas'ın Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı onaylamasının ardından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu planın arabulucuların yürüttüğü ateşkes ve esir takası çabalarını hiçe saydığı belirtildi. Hamas, İsrail hükümetinin Gazze kentini yıkmak ve halkını güneye sürmek amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürmede ısrar ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun arabulucuların teklifini görmezden gelmesi ve yanıt vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği ifade edildi.

Hamas, "Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak" diyerek, İsrail'in belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyeceğini ve Gazze'nin işgaline kolayca gidilemeyeceğini kaydetti. Ayrıca arabuluculara, İsrail'e karşı Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail'in Planı ve Uluslararası Tepkiler

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durum ve arabulucuların çalışmalarını yakından takip eden taraflarca endişeyle karşılanıyor.

Ateşkes ve Esir Takası Teklifi

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş; ancak açıklamada, İsrail'den teklife ilişkin bir yanıtın gelmediği belirtilmişti. Hamas, İsrail'e bu tekliflere yanıt vermesi ve insani girişimlere saygı göstermesi çağrısını yineledi.

Haberde yer alan tarihler, isimler ve sayısal veriler özgün metindeki gibi korunmuştur.

