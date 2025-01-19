Hamas, İsrail'in Hedeflerine Engel Oldu, Savaş Sona Erdi

Hamas, Savaşın Kazananı

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, son gelişmeler ışığında yaptığı açıklamada, savaşın sona erdiğini ve Hamas'ın bu süreçte galip geldiğini açıkladı. Hamas'ın yalnızca kendi hedeflerine ulaşmakla kalmayıp, İsrail'in hedeflerine ulaşmasını da engellediğini vurguladı.

Ateşkes ve Esir Takası Süreci

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında, Maariv gazetesine demeç veren Eiland, kelimelerini şöyle sürdürdü: "Bu savaş sona erdi ve yeniden başlamayacak. Bu, İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır."

Görüşlerin Ardındaki Strateji

Eiland, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen kuşatma ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bilinen Generaller Planının mimarı olarak tanınıyor. Eiland, savaşın başarısızlığının temel nedenini ise şöyle açıkladı:

"Hamas, sadece Türkiye’ye göre değil, aynı zamanda kendi bakış açısına göre de; İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başaramadı, aynı zamanda kendi yöneticiliğini sürdürerek kazanmış oldu."