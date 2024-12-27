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Hamas, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde Askeri Mevcudiyet İddalarını Reddetti

Hamas, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde askeri varlık bulunduğu iddiasını kesin olarak yalanladı ve BM'den araştırma talep etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:43
Hamas, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde Askeri Mevcudiyet İddalarını Reddetti

Hamas'tan Sert Cevap

Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde askeri personel veya savaşçılar bulunduğuna dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, "İster Kassam Tugayları'ndan ister başka bir gruptan olsun, hastanede herhangi bir askeri varlığın veya direniş üyesinin varlığını kesin olarak reddediyoruz. Hastane herkesin kullanımına, özellikle hastaneyi tanıyan Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların denetimine açıktır" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İddiaları ve Cezai Faaliyetler

Açıklamada, İsrail'in hastaneyle ilgili ortaya attığı iddiaların, güncel imha ve zorla yerinden etme planını meşrulaştırmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. Hamas, bu durumu, İsrail ordusu'nun hastanenin tüm bölümlerini boşaltıp yakarak işlediği "iğrenç suç" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Hamas, Birleşmiş Milletler’e, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi’ni tahrip etmesini kınamasını ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlenen suçların boyutunu araştırmak için BM soruşturma komitesi kurulmasını talep etti. Ayrıca, kuşatma altında kalan sağlık tesislerinin yok edilmesinin ardından, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere tıbbi hizmet sağlayacak sistemlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Kaybı

Bugün, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nde sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak bazı bölümlerini ateşe verdi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Enkaz altında kalan mağdurların sayısının ise binlerce olduğu belirtiliyor, hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük bir yıkıma uğruyor.

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