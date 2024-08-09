Hamas: İsrail'in Okul Saldırıları Sivilleri hedef Alıyor

Hamas'tan Açıklama Geldi

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu hedef alarak, savunmasız sivilleri yok etme, yerinden etme ve korkutma niyetinde olduğunu vurguladı.

Bombalanan Okullar

Tuffah Mahallesi'ndeki "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" isimli iki okulun bombalanması üzerine yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliamların, 10 aydır devam eden savaş suçları zincirinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin bu saldırıları savunmasız sivil halkı tehdit etme amacıyla yaptığının altı çizildi. İsrail'in bu saldırıları sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Ağır Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 39,699 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 16,314'ü çocuk, 10,980'i kadındır. Ayrıca, 91,722 kişi yaralanmış ve enkaz altında binlerce vatandaşın olduğu bildirilmiştir.

Sivil Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla birlikte, sivil altyapının büyük zarar gördüğü belirtilmektedir.