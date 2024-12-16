Hamas: İsrail'in Okul Saldırısı Soykırım ve Katliam

Hamas, İsrail Ordusunu Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okulunu hedef almasını şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, bu saldırının katliam ve soykırım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Net Açıklamalar ve İddialar

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'taki bu saldırısının, Filistin halkına karşı sürmekte olan soykırımın bir parçası olduğu ve savaş suçu olarak nitelendirildiği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist İsrail'in Ahmed Abdülaziz Okuluna sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliam, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 20'den fazla kişinin şehadetiyle sonuçlandı. Gazze halkına karşı uygulanan bu vahşi soykırım, okulların ve sığınma merkezlerinin sistematik olarak hedef alınması, siyonist oluşumun işlediği iğrenç ve barbarca suçların devamıdır."

ABD'nin Rolü Vurgulanıyor

Açıklamada ayrıca, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı yürütmekte olduğu "katliam ve soykırımdan" ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu vurgulandı.

Sonuçlar ve Kaybın Büyüklüğü

İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'ta bir okula düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olan yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştır. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam yaklaşık 55 bin 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, bu kayıpların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadındır. Ayrıca, 106 bin 962 kişi yaralanmıştır.