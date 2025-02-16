Hamas: İsrail'in Refah Saldırısı Ateşkesin Ciddi İhlali

Hamas, İsrail'in Refah Saldırısını Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli polis memurunun hayatını kaybetmesini, "ateşkes anlaşmasının ciddi ihlali" olarak değerlendirdi.

İnsani Yardım Görevlileri Hedef Alındı

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği bu vahşi saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli olan polis memurlarının vurulduğu belirtilirken, "İsrail'in bu vahşi suçunu ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün uygulanmasına yönelik tüm ihlalleri kınıyoruz," ifadelerine yer verildi.

Ateşkes İhlalleri ve İnsani Yardımlar

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının girişine izin vermeyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri ağırdan alması, saldırılara yeniden başlayarak daha fazla soykırım işleme niyetini ortaya koyuyor," denildi.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekildi

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve insani protokolün uygulanmasında yaşanan ihlallerden İsrail'in sorumlu tutulmasını talep etti ve arabuluculardan, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine son vermesi, ikinci aşama müzakerelerine başlanması ve insani protokolün uygulanması için baskı yapılmasını istemekte.

İsrail’in Açıklamaları

İsrail ordusu ise, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bu saldırının, "askerlere doğru yürüyen" silahlı bir grup hedef alındığında düzenlendiğini iddia etti. Ancak, 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail’in Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ettiği belirtiliyor.

Ölü Sayısı Artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 19 Ocak'tan beri 92 Filistinlinin doğrudan İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.