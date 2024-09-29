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Hamas, İsrail'in Saldırılarını Tehlikeli Tırmanış Olarak Değerlendirdi

Hamas, İsrail'in Yemen, Suriye ve Lübnan'daki saldırılarını ABD destekli tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:31
Hamas, İsrail'in Saldırılarını Tehlikeli Tırmanış Olarak Değerlendirdi

Hamas, İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

İsrail, Yemen, Suriye ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarıyla ilgili olarak Hamas, bu durumu tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi. Hamas'ın resmi açıklamasına göre, bu saldırılar ABD desteğiyle gerçekleştiriliyor ve bölgede süregelen bir çatışmanın parçası olarak kabul ediliyor.

Yemen'deki Hava Saldırısı

Açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının, sivil tesisleri hedef alarak bölgede trajik bir etki yarattığı belirtildi. Hamas, bu eylemlerin Suriye'ye yönelik saldırılarla bir bütünlük oluşturduğunu vurguladı.

Filistin ve Husilerin Dayanışması

Hamas, Yemen halkı ile Husilerin Filistin halkına olan desteklerinin övüldüğü bir açıklama yaparak, İsrail'in, bu bölgelerdeki halkların moralini bozamayacağını ve direnişin azmini kıramayacağını ifade etti.

Lübnan'da Saldırılar Devam Ediyor

Bugün, İsrail Ordusu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi, Bekaa Vadisi ve Lübnan-Suriye sınırına hava saldırıları düzenlediği duyuruldu. Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştır.

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