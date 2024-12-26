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Hamas: İsrail'in Yemen Saldırıları ABD Desteğiyle Bariz Bir Saldırıdır

Hamas, İsrail'in Yemen'deki saldırılarını kınayarak, ABD'nin desteği ile gerçekleştirildiğini açıkladı. 4 kişi hayatını kaybetti, 21 yaralı var.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:08
Hamas: İsrail'in Yemen Saldırıları ABD Desteğiyle Bariz Bir Saldırıdır

Hamas, İsrail ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Hamas, bu saldırıyı "Amerika'nın siyasi ve askeri desteğiyle yapılan bariz bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Yemen'e yönelik Siyonist saldırıyı kınıyoruz ve bunu işgal (İsrail) hükümetinin Washington ve bazı Batı başkentlerinin siyasi ve askeri desteğiyle Filistin halkımıza ve bölge halklarına karşı izlediği terör politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hamas, Husilerin tutumunu ve "İsrail ile Batı'nın Yemen'e yönelik saldırılarının kendilerini Filistin halkına destek ve yardım sağlama yönündeki kararlarından caydırmayacağına dair" açıklamalarını takdirle karşıladı. Hamas, İsrail'in kibri ve Filistin halkına ve Yemen'e karşı işlediği suçların, İsrail'in ihlallerine karşı koymak için sağlam bir Arap ve İslami dayanışma ve birlik duruşu sergilemeyi gerektirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ise toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

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