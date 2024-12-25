Hamas: İsrail'in Yeni Şartları Gazze'de Ateşkesi Erteliyor

Hamas: İsrail'in Koşulları Ateşkesi Geciktiriyor

Hamas, İsrail'in geri çekilme, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşü ile ilgili yeni şartlar getirmesi sebebiyle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ertelendiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha'da Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgalciler (İsrail), geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ​​ilgili yeni meseleler ve şartlar ortaya koydu ve bu da mevcut anlaşmaya varmayı geciktirdi." denildi.

İsrail, Hamas'ı Suçladı

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi de esir takası müzakereleri konusunda Hamas'ı suçladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerde zorluk çıkardığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarına "devam edeceği" savunuldu.