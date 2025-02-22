Hamas: İsrail Ordusu, Bibas Ailesinin Ölümünde Sorumluluktan Kaçıyor

Hamas, İsrail ordusunun Bibas ailesini öldürdüğü iddialarını reddederek sorumluluktan kaçındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 01:12
Hamas: İsrail Ordusu, Bibas Ailesinin Ölümünde Sorumluluktan Kaçıyor

Hamas’tan Sert Açıklama

Hamas, direniş grubu mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ileri sürdü. Örgüt, İsrail ordusunun bu suçlamaları ortaya atarak sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirtti.

İddiaların Yalan Olduğu Vurgusu

Açıklamada, “İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee’nin iddiaları ve Bibas ailesine yönelik suçlamalar tamamen yalan ve gerçek dışıdır.” ifadelerine yer verildi. Hamas, daha önce de İsrail’in çeşitli asılsız iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, “Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesinden kaçınmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir.” dedi.

Gazze’de Yaşananların Yansımaları

Hamas, İsrail ordusunun yaptığı asılsız iddiaların, Gazze’de işledikleri suçlardan dikkatleri başka yöne çekme çabası olduğunu vurguladı.

Hamas ve Cenaze Teslimi

Öte yandan, Hamas daha önce Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü düşünülen 4 İsrailli esir cenazesini, 20 Şubat tarihinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Israel ise, teslim alınan cenazelerin Filistinli bir kadına ait olduğunu öne sürdü.

Hamas, konuya ilişkin, “Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. Ailenin kaldığı yerin işgalciler tarafından bombardıman edilmesi sonucu karışıklık yaşanmış olabilir.” açıklamasını yaptı.

İsrail Ordusunun Suçlamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Bibas ailesinin Gazze’de esir tutulduğu sırada Hamas mensupları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Hamas, Bibas ailesinin Gazze'deki İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini savundu. Açıklamada, “[Evlatlarınızın] size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti.” ifadeleri yer aldı.

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