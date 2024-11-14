Hamas: İsrail Ordusu Gazze'de 41 Günde 2 Bin Filistinli Öldürdü

Hamas Açıklama Yaptı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde 41 gündür sürdürdüğü kuşatma ve saldırılar sonucunda 2 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, 6 bin kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Kuşatma ve Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgesi olan Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'da kuşatma uygulayıp kara ve hava saldırıları düzenlediğine dikkat çekildi. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 80 bin Filistinlinin kuşatma altında mahsur kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Hedefleri

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun barınma merkezleri ve hastaneleri hedef alarak sağlık personelini alıkoyduğu, ambulansları imha ettiği belirtildi. Tıbbi ve insani yardımların bölgeye girişini engellediği de vurgulandı.

Demografik Etkiler

Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'nın toplam nüfusunun 200 bin civarında olduğu düşünülüyor. Bu bölgelerdeki Filistinlilerin çoğunun Gazze kentine göçe zorlandığı bilgisi mevcut.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlemiş, 6 Ekim'de ise kara saldırılarına başlamıştır. Bu adımın, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi amacıyla atıldığı iddia ediliyor.

Generaller Planı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Bu haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın önerdiği evraklarla benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

Sonuçlar

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana sürdüğü saldırılar sonucunda yaklaşık 43 bin 736 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si ise kadın olarak bildiriliyor. Hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.