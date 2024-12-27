Hamas: İsrail Ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne Baskın Düzenledi

İsrail, Gazze'de Katliamlara Devam Ediyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in daha önce hastane çevresinde barbarca katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Baskın Sonrası Açıklama

Hamas'ın açıklamasına göre, İsrail ordusu sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında durmaksızın işlediği savaş suçlarını sürdürmektedir. Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskının arifesinde, ağır bombardımanın yaşandığı ve bu saldırılarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölenler arasında 5 sağlık çalışanı bulunduğu bildirildi.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

Açıklamada, hastaneye yapılan saldırının yalnızca bir örnek olduğu, benzer savaş suçlarının uzun bir geçmişi olduğu ifade edildi. Uluslararası toplumun Filistin halkını koruma konusunda etkin olamadığına vurgu yapıldı.

İşkence İddiaları ve Sorumlular

Ayrıca, hastanedeki sağlık personeli ve yaralıların işkencelere maruz kaldığı iddiaları dikkat çekti. Hamas, bu durumdan Tel Aviv ve ABD yönetimlerini sorumlu tuttu.

Acı Verici İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 436 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı ise 108 bin 38'e ulaştı. Enkaz altında halen binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, sipari altyapı da büyük zarar görmektedir.

Bütün bunların ışığında, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki saldırıları durdurmak adına acil harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor.