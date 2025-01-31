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Hamas, İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden 16 Yöneticisini Açıkladı

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihli İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 yöneticisinin isimlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:26
Hamas, İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden 16 Yöneticisini Açıkladı

Hamas, İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrası Hayatını Kaybedenleri Açıkladı

Hamas, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden 16 Siyasi Büro üyesi ve yöneticisinin isimlerini duyurdu.

Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamada, öne çıkan isimler arasında eski Siyasi Büro Başkanları İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar ile birlikte Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Genel Güvenlik Servisi Başkanı Sami Avde ve İdari Büro üyesi Muhammed Ebu Asker yer aldı.

Açıklamada, listede ayrıca Ruhi Muşteha, Samih es-Serrac, Mervan İsa, Zekeriya Muammer, Cemile eş-Şanti ve Cevad Ebu Şemale gibi Siyasi Büro üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Hamas'ın bildirdiğine göre, ölenler arasında hareketin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Teysir İbrahim ve Şura Konseyi Başkanı Usame el-Muzeyni gibi önemli isimler de yer alıyor.

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında işgal altındaki Batı Şeria yöneticilerinden Halid en-Neccar ve Yasin Rebi ile Hamas'ın Lübnan lideri Fethullah Şerif'in de bulunduğu ifade edildi.

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