Hamas: İsrail Saldırılarını Durdurmak Önceliğimiz

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Örgüt, Filistinlilerin acılarının sona ermesine, evlerine dönmelerine ve yeniden imar çalışmalarının sağlanmasına imkan tanımayan hiçbir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Sami Ebu Zuhri'nin Açıklamaları

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, "Saldırıların durdurulması ve sonlandırılması en büyük önceliğimizdir. Halkımızın acılarının sona ermesine, evlerine dönmelerinin sağlanmasına ve tüm yaşam tesislerinin tamamen yeniden imarına olanak sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Süregelen Saldırıları

Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı modern tarihindeki eşi benzeri görülmemiş soykırımına 415'inci gününde devam ettiğini belirtti. O, Arap ve İslam ülkelerinin zayıf ve hayal kırıklığı yaratan tutumlarının yanı sıra ABD başta olmak üzere batının sağladığı para, silah, siyasi ve medya desteği olmaksızın işgalcilerin suçlarının örtbas edilemeyeceğini ifade etti.

Acil Yardım ve Açlık Politikasına Dikkat Çekildi

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, Filistin halkına acil yardım sağlamak ve acılarını hafifletmek için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla en büyük kampanyayı yürüttüklerini belirten Ebu Zuhri, İsrail'in izlediği aç bırakma politikasının soykırımın bir aracı olduğunu kaydetti.

Sağlık Sektörüne Yönelik Saldırılar

Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne yönelik işlediği suçlar arasında Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanmasını, sağlık personeli ile hastaların hedef alınmasını da ekledi. "Bu tür saldırılar, yaşamsal ihtiyaçları ortadan kaldırmayı ve insanları yerinden etmeyi amaçlayan savaş suçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Ölü Sayıları ve Savaşın Etkileri

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44,211 Filistinli hayatını kaybetti; bunlardan 17,492'si çocuk, 11,979'u kadın. Öte yandan, 104,567 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edilmeye devam ettiği bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.