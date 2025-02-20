Hamas, İsrail Saldırısında Ölen 4 Esirin Cenazesini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Cenazeleri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze Şeridi'nde yaşanan son çatışmalarda hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin cenazesini, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Cenazeler, Gazze'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Kızılhaç'a verildi ve ardından İsrail'e götürüldü.

Kimlik Tespiti ve Askıdaki Anlaşmalar

İsrail ordusu, cenazeleri Kızılhaç ekipleri aracılığıyla teslim aldığını ve bir sağlık merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılacağını açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esirlerin savaşta hayatta olduklarını belirtti ve saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı.

Esir Takası Anlaşması

Hamas, 22 Şubat'a kadar 4 İsrailli cenazesi karşılığında bir grup Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. Ayrıca 20 Şubat'ta yapılacak teslimatla, daha önce belirlenen 3 değil, toplam 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağı bildirildi.

İsrail’in Suçlamaları ve Mesajlar

Hamas, teslim töreni sırasında astığı afişlerle esirlerin ölümü ile İsrail'i suçladı. Afişler arasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "vampir" olarak tasvir edildiği ve "Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu" ifadelerine yer verildi. Cenazelerin bulunduğu siyah tabutların yanına ise İsrail füzeleri yerleştirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Süreci

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, çeşitli tarihlerde esir takasları gerçekleştirilmiş ve bölgedeki gerginlikler belirli ölçüde azaltılmıştır.

Esir Takasının Altyapısı

Esir takasının ilk altı turunda, 1.135 Filistinli esir ile 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise sağlık durumu kritik olan hastaların tahliyesi için açılmıştı.