Hamas-İsrail savaşının 69. gününde Hamas'a destek 3 kat arttı

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi güncel araştırma sonucunu paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre Batı Şeria'da Hamas'a olan desteğin 3 kat artış gösterdiği belirtildi. Bu verilerin yanı sıra Filistin halkının yüzde 88'i ise Mahmud Abbas'ın istifa etmesini talep ediyor.





7 ekim tarihinden bugüne kadar geçen sürede Mahmud Abbas'a olan halk desteğinin büyük oranda azaldığı görülüyor. Batı Şeria bölgesinde Hamas destekçilerinin artış göstermesinde ise bölgeye yapılan ağır saldırıların etkili olduğu düşünülüyor. Batı Şeria'da saldırıların ilk gününden itibaren 4 bin Filistinlinin gözaltına alındığı 400 kişinin öldürüldüğü de alınan bilgiler arasında yer alıyor.





Anket oranlarına bakıldığında Batı Şeria'da Eylül ayında Hamas'a destek verenlerin oranı 12 iken şu an yüzde 44 oranında destek olduğu belirtiliyor. Bu oranlar Gazze Şeridi'ne bakıldığında ise 7 ekim öncesine oranla yüzde 4 artış göstererek yüzde 42 oranına ulaşmış durumda.





Anket sonuçlarına göre Filistinlilerin yüzde 60'ı savaşın ardından Gazze Şeridi'nde yönetimde Hamas yetkililerini görmek istiyor. Batı Şeria'da kontrolü elinde tutan El Fetih gençlik lideri Raid Debi ise Filistin'de yeni neslin Hamas yetkililerini rol model aldığını belirtiyor.