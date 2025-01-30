Hamas, İsrail Tugaylarının Armalarını Alaycı Bir Şekilde Değiştirdi

Hamas, İsrail Tugaylarının Armalarıyla Alay Etti

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına katılan tugaylarının armalarıyla alay etti. Bu alay, esir İsrailli kadın asker Agam Berger'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde teslim edilmesi için hazırlanan platformda sergilediği resimlerle ortaya çıktı.

Açıklamalara göre, bu çizimlerde Givati Tugayı, Nahal Tugayı, Kfir Tugayı ve 401. Tugayı gibi çeşitli birlikler yer aldı. Örneğin, Givati Tugayı'nın armadaki tilki figürü, hançere saplanmış bir tilki olarak tasvir edildi ve üzerinde "Cibaliya, Givati'nin mezarıdır" ifadesi yer aldı.

Hamas ayrıca, Kfir Tugayı'nın armasındaki hançer figürünü bir İsrail askerinin kafasına saplanmış durumda çizdi. İsrail ordusunun elit tugayı olan Nahal Tugayı'na ait armada ise çeşitli renklerde buğday başakları yerine, askerlerin orakla biçildiği bir tasvir kullanıldı. 401. Zırhlı Tugay'ın armada büyük bir değişiklik yapılarak, içinde kafatası bulunan bir miğfer olarak gösterildi.

Hamas'ın bu yeni tasvirleri, Gazze Şeridi'ndeki kapsamlı saldırılara katılan İsrail tugaylarını hedef alarak ciddi bir yıkıma yol açtı ve on binlerce Filistinliyi etkiledi.

Esir Takası ve Kalabalık Coşku

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin çevresindeki kalabalık dikkat çekti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşandı ve teslim edilen esirler kalabalık arasında yürümekte güçlük çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen bir diğer açıklamaya göre, Han Yunus’ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esir, zahmetle İsrail’e teslim edildi. Taylandlı esirlerden bazıları ise Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olarak kaydedildi.

Cibaliya'da serbest bırakılan Berger, daha önce İsrail'e teslim edilmişti.