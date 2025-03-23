Hamas, İsrail ve ABD'nin Saldırılarını Sert Bir Şekilde Kınadı

Hamas, İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıları tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirerek kınadı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:08
Hamas, İsrail ve ABD'nin Saldırılarını Sert Bir Şekilde Kınadı

Hamas'tan Saldırılara Sert Kınama

Hamas, İsrail'in Lübnan ve Suriyeye, ABD'nin ise Yemene yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, bu adımların "tehlikeli bir tırmanış" olduğu ifade edildi.

Kardeş Ülkelere Destek

Açıklamada, "Kardeş Arap ülkeleri Lübnan ve Suriye'ye yapılan acımasız Siyonist saldırısını kınıyoruz. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeriada Filistin halkına karşı devam eden saldırganlığın bir uzantısı olarak, Yemen'e karşı süregelen ABD saldırganlığını da güçlü bir şekilde kınıyoruz," denildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, bu saldırıların devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkat çekildi. Özellikle, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan ve Suriyeye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, ABD'nin Yemen'e yaptığı müdahalenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Arap ve İslam Dünyasına Çağrı

Açıklamanın devamında, Arap ve İslam dünyasının ortak bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Hamas, Lübnan, Suriye ve Yemen halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti ve Filistin'in onurunu savunan direniş güçlerine destek mesajı verdi.

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