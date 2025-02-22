Hamas, İsrailli Esir Shiri Bibas'ın Cenazesini İsrail'e Teslim Etti

Kızılhaç, İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 03:27
Hamas, İsrailli Esir Shiri Bibas'ın Cenazesini İsrail'e Teslim Etti

Hamas'tan Kızılhaç'a Teslimat

Kızılhaç, İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hamas, cenazeyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti ve söz konusu cenaze İsrail'e ulaştı.

Cenaze Kimlik Tespiti İçin Adli Tıp'a Götürüldü

Kızılhaç yetkilileri, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettikten sonra, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğünü bildirdi.

Hamas'ın Açıklamaları

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeleri" 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Ancak İsrail, cenazelerin Shiri Bibas'a ait olduğunu öne sürerek, bunun Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etti.

Hamas, bu konuda bir inceleme yapılacağını ve cenazeler arasında karışıklık yaşanabileceğini belirtti. Öte yandan, Filistinliler ile İsrailli aile arasında yaşanan olayların, bombardımanlar nedeniyle karışıklıklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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