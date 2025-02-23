Hamas, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılma Görüntülerini Yayınladı

Hamas, yedinci esir değişim turunda serbest bırakılan İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:22
Hamas, İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılma Görüntülerini Yayınladı

Hamas, İsrailli Esirlerin Görüntülerini Yayınladı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan 6 İsrailli erkeğin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimine dair görüntüleri paylaştı.

İki Esir Süreci İzledi

Görüntülerde, Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin serbest bırakılma sürecini izleyen Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esirin de yer aldığı görüldü. Serbest bırakılan esirler, bu süreçte, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı'na Çağrı

Serbest bırakılan esirlerden biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi." dedi. Diğer esirler ise, "Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Ne olur bizi bırakın." şeklinde bir beklenti ifade ettiler.

Çözüm İçin Müzakere Çağrısı

Esirler, saldırıların çözüm olmadığına dikkat çekerek, "Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün." önerisini getirdiler. Ayrıca, İsrail halkına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulunarak, "İsrail hükümeti olarak da başladığınız anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı çözüm değil." açıklamasında bulundular.

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