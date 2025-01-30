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Hamas: İsrailli Esirlerin Teslimi Filistinlilerin Kararlılığını Gösteriyor

Hamas, İsrailli esirlerin tesliminin Filistin topraklarında kalmaya kararlı mesajı taşıdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:00
Hamas: İsrailli Esirlerin Teslimi Filistinlilerin Kararlılığını Gösteriyor

Hamas: Esir Teslimi Filistinlilerin Kararlılığının İşareti

Hamas, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus’ta, İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin gösterdiği sevinçle toplandığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bu sevinçli anların İsrail'e bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulanarak, Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğu ifade edildi. Hamas, “İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin, Filistinlilerin topraklarında kalacağına dair bir mesaj olduğuna” dikkat çekti.

Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile Filistin direnişi, “dünyayı hayran bırakan esir teslim operasyonlarıyla Filistin topraklarını kontrol etme konusundaki yüksek yetkinliğini” bir kez daha kanıtladığı belirtildi. Açıklamada, “Direniş, düşmanın vahşi ordusunu Gazze’nin kumlarında aşağılayarak büyük bir darbe indirdi” denildi.

Hamas, devam eden esir takası sürecinde İsrail’i “kırmızı çizgilerini” aşmaya zorladığını kaydederek, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının bu durumun en açık göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Üçüncü Tura Önemli Teslimatlar

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Özellikle Hamas’ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkat çekti. Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşandı, esirler teslim edilirken kalabalıkta yürümekte zorlandı.

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