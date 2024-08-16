Hamas, İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısını Kınadı

Hamas'tan Saldırıya Tepki

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Saldırıda, İsrailli yerleşimcilerin, Cit köyünde bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda evi ateşe verdiği bildirildi. Reşid Muhammed Sedde isimli bir vatandaşın hayatını kaybettiği bu olay, Filistin topraklarına yönelik saldırı olarak değerlendirildi.

Filistin Halkına Ayaklanma Çağrısı

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, "işgalci İsrail'e karşı ayaklanma" çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Masumların kanı boşa gitmeyecek ve işgalci İsrail'in laneti olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Artan Şiddet Olayları

İslami Cihad Hareketi de benzer bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun koruması altında köye saldırdığını belirtti. 7 Ekim tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle birlikte yaşanan çatışmalarda 633 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 5,400 kişi yaralandı.

Bu tür saldırılar, işgalci İsrail'in, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik yaklaşımını ve imha planlarını gözler önüne seriyor.