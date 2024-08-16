Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas, İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısını Kınadı

Hamas, Batı Şeria'da yaşanan saldırıları kınayarak Filistin halkını işgale karşı ayaklanmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 02:40
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 02:40
Hamas, İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısını Kınadı

Hamas'tan Saldırıya Tepki

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Saldırıda, İsrailli yerleşimcilerin, Cit köyünde bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda evi ateşe verdiği bildirildi. Reşid Muhammed Sedde isimli bir vatandaşın hayatını kaybettiği bu olay, Filistin topraklarına yönelik saldırı olarak değerlendirildi.

Filistin Halkına Ayaklanma Çağrısı

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, "işgalci İsrail'e karşı ayaklanma" çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Masumların kanı boşa gitmeyecek ve işgalci İsrail'in laneti olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Artan Şiddet Olayları

İslami Cihad Hareketi de benzer bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun koruması altında köye saldırdığını belirtti. 7 Ekim tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle birlikte yaşanan çatışmalarda 633 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 5,400 kişi yaralandı.

Bu tür saldırılar, işgalci İsrail'in, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik yaklaşımını ve imha planlarını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!