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Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart

Hamas, saldırıların durmaması durumunda esirlerin canlı olarak dönmeyeceğini bildirdi; Netanyahu'nun etkisinin ağır sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:22
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart

Hamas'tan İsrail'e Kesin Uyarı

Hamas, İsrail’in düzenli saldırılarına yanıt olarak, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi’nden yaşamla dönmeleri için saldırıların durdurulması gerektiğini açıkladı. Hamas’ın yaptığı yazılı açıklamada, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner" şeklindeki ifadelere yer verildi.

Netanyahu'nun İktidarı ve Sonuçları

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun süregelen iktidarının her gün yeni trajedilere sebep olabileceği vurgulandı. Hamas, savaşın devam etmesi durumunda, esirlerin akıbetinin belirsizleşeceğine dikkat çekerek, "Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün, yeni bir tabut demektir" dedi.

Video görüntülerinde de, saldırılar devam ederse 6 esirin akibeti için "meçhul" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, 6 kırmızı "X" işaretiyle bu esirlere atıfta bulunuldu.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaştığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından, esirlerin aileleri, Netanyahu'yu esirlerin hayatından sorumlu tutarak tepkilerini dile getirdi.

Devam Eden Müzakereler

Öte yandan, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereler sürüyor. İsrail hükümeti, kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşma sağlama konusunda kararlı olduğunu öne sürerken, anlaşmanın sağlanmamasının sorumlusunun Hamas olduğunu savunuyor.

Ancak, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, 40.861 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik sayının içinde 16,673 çocuk ve 11,269 kadın bulunuyor. Halen binlerce insanın enkaz altında olduğu belirtilirken, sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip ediliyor.

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