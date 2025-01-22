Hamas, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Hamas'tan Taziye Mesajı

Hamas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." denildi. Ayrıca, "Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye’yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün." ifadeleri yer aldı.