DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,23 -0,05%
BITCOIN
3.702.721,63 0,46%

Hamas, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Hamas, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:18
Hamas, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Hamas'tan Taziye Mesajı

Hamas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." denildi. Ayrıca, "Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye’yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün." ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor