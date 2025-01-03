Hamas, Katar'da İsrail ile Ateşkes Müzakerelerine Yeniden Başladı

Hamas, Ateşkes İçin Müzakerelere Başladı

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Doha’da dolaylı müzakereler yeniden başladı. Bu müzakere turu, tam ateşkesle sonuçlanacak bir anlaşmaya, işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesine ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne odaklanacak," ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas’ın ciddiyetle ve pozitif bir yaklaşımla Filistin halkının istekleri doğrultusunda en kısa sürede bir anlaşmaya varmak için çaba göstereceği vurgulandı. Hedefin, İsrail’in Gazze’deki etnik temizliğini ve soykırım savaşını durdurmak olduğu belirtilerek konunun önemi bir kez daha ifade edildi.

İsrail Heyetinin Doha Ziyareti

Dün, İsrail heyetinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mossad ve ordu yetkililerinin de aralarında bulunduğu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdiği belirtildi.

Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etti.

Gazze’deki İnsani Durum

Gazze'de, 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın düzenlediği kapsamlı saldırıda 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 658 Filistinli hayatını kaybederken, 108 bin 583 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane gibi sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırıların başlangıcından bu yana 808 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen insani ara sürecinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak, o tarihten sonraki süreçte binlerce Filistinli tutuklu olarak kalmaya devam etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 835 Filistinli yaşamını yitirdi.