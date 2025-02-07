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Hamas Komutan Yardımcısı Mervan İsa, İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa, Gazze'deki cenaze töreninde defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:19
Hamas Komutan Yardımcısı Mervan İsa, İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Mervan İsa Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında hayatını kaybeden Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa, yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

İsa'nın naaşı, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alındı. El-Bureyc Kampı’nda kılınan cuma namazının ardından, kamptaki mezarlığa defnedildi. Törene katılan binlerce Gazzeli, Filistin bayrağı taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsa'nın Hayatı ve Kariyeri

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mervan İsa'nın yanısıra Muhammed ed-Dayf adlı diğer bir komutanın da hayatını kaybettiğini bildirmişti. İsrail ordusu ise, 26 Mart'ta İsa'nın hava saldırısı sonucu öldüğünü açıklamıştı.

1965 yılında Gazze’de doğan İsa, 1987’de başlayan Birinci İntifada sırasında Hamas’a katıldığı için beş yıl hapis yattı. 2000 yılından sonra, Salih Şehade ile birlikte Hamas’ın askeri kanadını yeniden inşa etme çalışmalarına katıldı. İbrahimce akıcı bir şekilde konuşan İsa, Kassam Tugayları’nın kuruluşundan günümüze kadar çeşitli görevlerde bulundu.

2012 yılında İsrail tarafından suikastle öldürülen Ahmed el-Caberi’nin yerine genel komutan yardımcısı olarak atanan İsa, 2021 yılında ise Hamas’ın siyasi bürosuna seçildi. Askeri ve siyasi kanatlar arasında önemli bir bağlantı noktası olan İsa, Hamas’ın askeri projelerinde silah üretimi ve İsrail askerlerinin esir alınmasında etkin bir rol oynadı.

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