Hamas Lideri Derviş: Aksa Tufanı, 76 Yıllık İsrail Efsanesini Sonlandırdı

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Aksa Tufanı saldırısının, 76 yıllık İsrail efsanesini sonlandırdığını vurguladı. Derviş, bu olayın Filistin meselesini tekrar dünya gündeminin zirvesine taşıdığını ifade etti.
Derviş, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinlilerin Kahire'de karşılanması töreninde konuştu. Burada, 15 ay süren yerinden edilme, evsizlik ve felaketlere rağmen, Filistin halkını zafer ve özgürlüğe taşıyan Kassam Tugayları'nın kahramanlıklarının daha belirgin hale geldiğini dile getirdi.
Derviş, yaşananların, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve inancını kıramadığını kanıtladığını belirterek, “İşgalci İsrail'in sistemi 7 Ekim'de 1 saat içinde çöktü” Derviş, ayrıca İsrail'in sadece ABD'nin desteğiyle ayakta kaldığını belirterek, Aksa Tufanı saldırılarının 76 yıllık İsrail efsanesine son verdiğini kaydetti. Bu savaşın, Filistin meselesini yeniden küresel düzeyde ön plana çıkardığını ifade etti.
Derviş, ayrıca İsrail'in sadece ABD'nin desteğiyle ayakta kaldığını belirterek, Aksa Tufanı saldırılarının 76 yıllık İsrail efsanesine son verdiğini kaydetti. Bu savaşın, Filistin meselesini yeniden küresel düzeyde ön plana çıkardığını ifade etti.