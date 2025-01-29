Hamas Lideri Derviş: Aksa Tufanı, 76 Yıllık İsrail Efsanesini Sonlandırdı

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Aksa Tufanı saldırısının, 76 yıllık İsrail efsanesini sonlandırdığını vurguladı. Derviş, bu olayın Filistin meselesini tekrar dünya gündeminin zirvesine taşıdığını ifade etti.

Derviş, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinlilerin Kahire'de karşılanması töreninde konuştu. Burada, 15 ay süren yerinden edilme, evsizlik ve felaketlere rağmen, Filistin halkını zafer ve özgürlüğe taşıyan Kassam Tugayları'nın kahramanlıklarının daha belirgin hale geldiğini dile getirdi.