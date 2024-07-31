Hamas Lideri Halil El-Hayye'den İsmail Heniyye Suikastına Yanıt

Hamas'tan İsmail Heniyye'nin Suikastına Sert Tepki

Halil El-Hayye, Hamas Siyasi Büro Üyesi, liderleri İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hayye, bu trajik olayın direnişin seyrini asla değiştirmeyeceğini belirtti.

Direnişin Devamı Vurgulandı

Hayye, İran'da düzenlenen basın toplantısında, "Direniş kesinlikle sürecek. Liderimizin silahını bırakma niyeti yok, biz yüksek bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayye, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olan suikastın, düşmanın istihbarat başarısı olmadığını belirterek, "Bu sadece bizleri daha çok birleştirir," dedi. Ayrıca, El-Kassam Tugayları aracılığıyla suikastın hesabının sorulacağına söz verdi.

Düşmanın Çabaları ve Direnişin Gücü

"Düşman güçleri, Aksa Tufanı'nın başlangıcından bu yana direnişi izole etmeye çalışıyor," diyen Hayye, İsrail'in buna karşı belli başlı uluslararası ilişkilerdeki sürprizlerle karşılaşacağını ifade etti. Bu durumun onları daha da zayıflatacağını kaydetti.

Heniyye'nin suikasta uğradığı olayla ilgili olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu da bir açıklama yaptı ve bu saldırının sorumlusunun İsrail olduğuna inandıklarını ifade etti.

Halkına Güven Verdi

Hayye, liderlerine veda edeceklerini, fakat bu acının onları yıldıramayacağını belirtti. "Halkımızdan, milletimizden ve bizi sevenlerden özgüvenle durmalarını istiyoruz. Bu olay düşmanın bir zaferi değil, bizim direniş kabulümüzdür," şeklinde konuştu.

Suikastın Detayları

Heniyye, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. Suikast, Tahran'daki konutuna düzenlenen bir saldırı ile gerçekleştirildi. Ancak İsrailli yetkililer henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamıştır.

Hatırlanacağı üzere, Heniyye, Hamas Şura Konseyi tarafından 6 Mayıs 2017 tarihinde Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı seçilmiştir.