Hamas Lideri Halil el-Hayye Doha'da Oğlu Hemmam'ın Cenaze Namazını Kıldı

Hamas lideri Halil el-Hayye, İsrail'in 9 Eylül Doha saldırısında ölen oğlu Hemmam el-Hayye ve diğer kurbanların cenaze namazını kıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:28
9 Eylül saldırısı sonrası cenaze töreninde belirsizlik sürüyor

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıda ölen oğlu Hemmam el-Hayye'nin cenaze namazını kıldığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıdan sağ kurtulduğu açıklanan Halil el-Hayye'nin, oğlu ve saldırıda hayatını kaybeden diğer kişilerin cenaze namazını kıldığı ifade edildi.

Cenaze namazının Katar'da özel güvenlik önlemleri altında kılındığı kaydedildi; ancak bunun gıyabi cenaze namazı mı olduğu yoksa el-Hayye'nin 11 Eylül'de düzenlenen cenaze merasimine fiilen mi katıldığına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısında Hemmam el-Hayye, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmiş, ölenler için başkent Doha'da 11 Eylül'de cenaze töreni düzenlenmişti.

Saldırının ardından İsrail basınında, saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı ve Halid Meşal'in orada bulunmadığı iddia edilmişti. Buna karşın Katar merkezli Al Jazeera'nın haberinde, el-Hayye başkanlığındaki Hamas liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğu belirtilmişti.

Hükümet ve güvenlik yetkililerinden yapılan resmi açıklamalar ile basın raporları arasındaki farklılık, olayla ilgili belirsizlikleri koruyor.

