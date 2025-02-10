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Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'

Hamas lideri Halil el-Hayye, Tahran'da Trump ve Netanyahu'nun planlarını devireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:10
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'

Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen İran devriminin 46. yıl dönümü töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Hayye, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarının başarısız olacağını belirterek, Filistin halkının topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.

İran'a Teşekkür Ederek Vurgu Yaptı

Hayye, "Bugün, sizlerle birlikte büyük bir ihtişamla iki değerli ve onurlu olayı kutluyoruz. İmam Humeyni'nin ifadesiyle, 'kanın kılıca galip geldiği' bu milli bayramınızı kutluyorum." sözleriyle İran’a olan şükranlarını dile getirdi.

Gazze'ye Yönelik Saldırılara Tepki

Hayye, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık bir buçuk yıl süren saldırılarında başarısız olduğunu savunarak, "Siyonistler hiçbir şey başaramadı. Herkesi öldürdüler, bahçeleri ve ağaçları yok ettiler ancak Filistinliler güçlü, dirençli ve yetenekli kalmayı başardı." ifadesini kullandı.

Trump'ın Planlarına Karşı Direniş Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralma planına değinen Hayye, "Trump ve Netanyahu'nun planlarını devireceğiz ve yok edeceğiz. Filistin halkı topraklarını terk etmeyecek ve topraklarında kalacaktır." dedi.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Trump, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" de belirtmişti.

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