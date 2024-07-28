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Hamas Lideri Heniyye, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Çağrısında Bulundu

İsmail Heniyye, 3 Ağustos'ta Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirler için gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:47
Hamas Lideri Heniyye, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Çağrısında Bulundu

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Açıklamaları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek vermek üzere meydanlara inmeye davet etti.

Gazze'deki Durum

Heniyye, Hamas'ın resmi internet sayfasında yayımladığı açıklamada, İsrail'in son 10 ay boyunca Gazze halkını hedef aldığını belirtti. Ayrıca, hapishanelerde ölen esir sayısının benzeri görülmemiş bir biçimde arttığını vurguladı. Heniyye, esirlerin yaşadığı koşullar hakkında sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

İzinsiz Eylemler ve Uluslararası Toplum

Hamas lideri, İsrail işgali altında olan alıkonan esirlere yönelik uygulanan psikolojik ve fiziksel işkencelere, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi insanlık suçlarına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası toplumun bu saldırıları durdurmaktaki başarısızlığına da değindi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Heniyye, 3 Ağustos'un Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirlere destek için bir ulusal ve uluslararası gün olarak ilan edilerek, tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerindeki insanları o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Devam Eden Mücadele

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkı ve hapisteki esirlere yönelik saldırılarının son bulması için gösterilerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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