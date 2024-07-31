Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkileri Güçleniyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi illerde geniş yankı buldu.

Adana'da Protesto Gösterisi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların ardından katılımcılar, tekbirler getirip İsrail'e karşı sloganlar attı.

Mersin'de Sela ve Dualar

Mersin'de, camilerde İsmail Heniyye için sela okundu. Akdeniz ilçesindeki camide düzenlenen gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı ve namazın ardından dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğündeki grup, cami dışında toplanarak tekbirler getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Hatay'da Tekbirlerle Protesto

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de AGD öncülüğünde bir grup, İkindi namazından sonra cami önünde toplanarak, tekbirler getirdi ve sloganlar attı. Dernek üyesi Tarık Emre Koç, grup adına yaptığı konuşmada İsrail'e sert eleştirilerde bulundu.

Osmaniye'de Sivil Toplum Tepkisi

Osmaniye'de de İsmail Heniyye'nin suikastı, sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde bir araya gelen grup, tekbirler getirip İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, basın açıklamasında Heniyye'nin şehit olduğunu belirtirken, Filistin'deki zulme sessiz kalanları da kınadı. Kahraman, "Katil İsrail'in alçak suikastlarına sessiz kalmamalıyız," dedi.

Düzenlenen etkinlikler sonrası, İsmail Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.