Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkileri Güçleniyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastla ilgili protestolar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:09
Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkileri Güçleniyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi illerde geniş yankı buldu.

Adana'da Protesto Gösterisi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların ardından katılımcılar, tekbirler getirip İsrail'e karşı sloganlar attı.

Mersin'de Sela ve Dualar

Mersin'de, camilerde İsmail Heniyye için sela okundu. Akdeniz ilçesindeki camide düzenlenen gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı ve namazın ardından dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğündeki grup, cami dışında toplanarak tekbirler getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Hatay'da Tekbirlerle Protesto

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de AGD öncülüğünde bir grup, İkindi namazından sonra cami önünde toplanarak, tekbirler getirdi ve sloganlar attı. Dernek üyesi Tarık Emre Koç, grup adına yaptığı konuşmada İsrail'e sert eleştirilerde bulundu.

Osmaniye'de Sivil Toplum Tepkisi

Osmaniye'de de İsmail Heniyye'nin suikastı, sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde bir araya gelen grup, tekbirler getirip İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, basın açıklamasında Heniyye'nin şehit olduğunu belirtirken, Filistin'deki zulme sessiz kalanları da kınadı. Kahraman, "Katil İsrail'in alçak suikastlarına sessiz kalmamalıyız," dedi.

Düzenlenen etkinlikler sonrası, İsmail Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta...

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta...

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta...

Adana'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

İLGİLİ HABERLER

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste