Hamas lideri İsmail Heniyye'den Kahire ziyareti

Gazze'de 4 günlük geçici bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandı. Hamas lideri İsmail Heniyye, anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Anlaşmaya göre, Hamas 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca Gazze'ye insani yardım ve yakıt girişi de sağlanacak.

Hamas lideri İsmail Heniyye'den Kahire ziyareti
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Hamas lideri İsmail Heniyye, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Heniyye, Mısır'a gitmeden önce Katar'ın başkenti Doha'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian ile bir araya geldi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve kara saldırılarının 'eşi benzeri görülmemiş' bir şiddetle devam ettiğini belirtti. Heniyye Filistin direnişinin, Gazze'de iki buçuk aydır süren İsrail'in savaş suçlarına karşı savaş meydanında yılmadığını da ifade etti.

Gazze'de insani yardıma erişim sağlanması ve çatışmalara ara verilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması beklenen karar tasarısı, ikinci defa ertelendi.

Karar tasarısının Pazartesi günkü ertelenmesinin ardından Salı günü New York saatiyle 17.00'de oylanması öngörülüyordu.

Ancak ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu karar tasarısına henüz destek vermedi. Karar tasarısını onaylayan ülkeler de ABD'nin veto hakkını kullanmaması için görüşmelerini sürdürdü.

Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve çatışmaların durdurulması amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nde sunulan karar tasarısı, anlaşmazlık nedeniyle tekrar ertelendi.

Karar tasarısının Salı günü New York saatiyle 17.00'de oylanması planlanıyordu. Ancak karar tasarısını Birleşik Arap Emirlikleri'nin hazırladığı ve ABD'nin henüz ikna olmadığı belirtildi. Karar tasarısını destekleyen ülkeler de ABD'nin veto etmemesi için müzakere etmeye devam etti.

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